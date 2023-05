Smarrita gattina nella zona di San Leonardo in Schiova: condividiamo l'appello

Via Quinto Bucci, 8a · Villa Selva-San Leonardo

Via Quinto Bucci, 8a · Villa Selva-San Leonardo

Riceviamo e pubblichiamo: "Ciao a tutti, da lunedì non trovo più la mia gatta Peppa, smarrita nella zona di San Leonardo in Schiova, tra Forlì e Forlimpopoli. E' sterilizzata, ma non ha il microchip. E' tutta nera con gli occhi gialli.verdi e la codina spezzata che forma un uncino. Se qualcuno dovesse averla vista, o presa considerando il brutto tempo che c'è stato, vi prego di contattarmi".