Smarrita Lucy

Recita la segnalazione:

In zona via Venturini/via Danesi, sabato 24 è stata smarrita durante il temporale Lucy, una gattina di circa 3 kg, ha 8 anni e il pelo tigrato. E' molto curiosa e temiamo che sia rimasta chiusa in un garage o in una cantina, si fa avvicinare facilmente e non ha paura delle persone. Se qualcuno la avesse vista è pregato di contattarci al numero 3473178269. Si offre ricompensa Grazie