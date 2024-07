"Smarrito il gatto Max"

Riceviamo e pubblichiamo: "Max, gatto maschio di 3 anni, sterilizzato, senza collare ma con microchip manca da casa da sabato sera. Di solito non si allontana mai dal giardino o dalle case vicine e tra le 22.00 e le 24.00 è sempre rientrato a casa. È cresciuto più che altro in appartamento. Non ha paura dei cani. È socievole. Se lo chiami con il suo nome, si avvicina. Aiutatemi a ritrovarlo. Sparito da zona Bussecchio, via Ottaviani, da sabato 6 luglio. Il mio numero è 3476636561".