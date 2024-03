Via Bengasi · Ospedaletto-Pianta

Recita la segnalazione

Giovedì 15 marzo sera è stato smarrito un gatto nero di nome Snow, molto docile, in zona Parco Paul Harris / Conad / via Benfasi / Pianta. Chiunque avesse informazioni contattare in privato Michele Camorani. Grazie a chi ci aiuterà a ritrovarlo.