Ho smarrito in zona Caserma un cane golden retriver color miele. Se qualcuno la vede può chiamare al 3477787863 3515882616. Ha collarino con medaglietta, si chiama Asia e potrebbe essere in zona Caserma, Pievequinta, Casemurate (FC). È stata avvistata ieri 5/8/2020 alle ore 12 circa a Casemurate - San Zaccaria. Se qualcuno è della zona provi a chiamarla. risponde al nome Asia. E' buona, non farebbe male ad una mosca.