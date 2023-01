Smarrito la notte di Capodanno un gatto grigio scuro con la punta della coda bianca

Recita la segnalazione: "Nella notte di Capodanno, in zona Bussecchio (Parco delle Crocerossine) è stato perso un gatto grigio scuro con la punta della coda bianca. Ha gli occhi verdi, una macchiolina bianca nel collo e risponde al nome di Grey. Non è un gatto particolarmente socievole ma sospettiamo (e speriamo) si sia rifugiato da qualche parte. È il gatto dei miei nonni, è veramente importante per noi. Nel caso qualcuno lo trovasse può contattare: Noemi 3465824874".