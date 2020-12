"Smarrito meticcio, aiutateci a ritrovarlo"

Smarrito in zona centro in data 15 dicembre un cane meticcio di colore nero con petto bianco, taglia piccola. Si chiama Dallas ed ha 1 anno e mezzo circa. Indossa una pettorina rossa con ancora attaccato il guinzaglio e la targhetta con nome e numero di telefono. L’ultimo avvistamento risale a ieri sera verso le 18 in via Quarantola zona viale Risorgimento e viale dell'Appenino. È un cane pauroso e remissivo. Se qualcuno lo nota contatti il numero 347 0333859.