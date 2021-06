Smarrito gatto in zona Romiti

Recita la segnalazione

Non vediamo il nostro gatto da domenica 6 giugno, è rimasto fuori durante la pioggia e temiamo che che abbia avuto paura e si sia allontanato da casa. Abitiamo in via Plinio il vecchio, ai Romiti. Paride ha un anno, è tigrato sul grigio, con il pancino bianco ed è sterilizzato; è molto buono e sicuramente affamato, quindi avvicinabile se con del cibo! Siamo molto preoccupati e lo aspettiamo a casa. Per qualsiasi informazione o avvistamento, non esitate a contattarci a qualsiasi ora al numero 3488613472! Grazie mille