"La somministrazione vaccino antinfluenzale a bambini non cronici rimane un miraggio"

Recita la segnalazione: "Sono a segnalare l'estrema difficoltà, per non dire impossibilità, a somministrare il così tanto sponsorizzato vaccino antinfluenzale a bambini non cronici. Nella mia esperienza di padre, pur avendo già la dose per mia figlia, ho dovuto constatare che non esiste una procedura per la somministrazione di tale vaccino ai bambini sani, o per lo meno quella ufficiale (tramite pediatri) non funziona. Si sono rifiutati alla somministrazione il centro vaccini di via Colombo (li esegue solo ai bambini cronici), quello di via della Rocca, la pediatra di mia figlia ed altri pediatri privati, il mio medico curante (li esegue solo su adulti), tutte le cliniche private di Forlì e centri infermieristici privati. Pediatri e medici non si prendono la responsabilità nel caso di eventuali, anche se rare, reazioni allergiche. Mi chiedo io: ma allora a chi devo rivolgermi? Ai veterinari?