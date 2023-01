Ladro sorpreso mentre rubava in un'abitazione. Poi la fuga con alcuni preziosi

Recita la segnalazione: "In un'abitazione in via Corallo è stato sorpreso un ladro che è riuscito a portare via alcuni preziosi. Le forze dell'ordine sono intervenute quasi subito, ma il ladro è scappato vedendo uno degli abitanti nella casa. C'è da tenere in considerazione che vi erano più persone all'interno dell'abitazione, ma nonostante tutto il ladro è entrato forzando una porta finestra".