Polpette sospette in zona Coriano, si attende il verdetto delle analisi

Recita la segnalazione: "Salve a tutti, volevo segnalare che giovedì mattina mentre ero a passeggio col mio cane ho trovato una polpetta nel bel mezzo del marciapiede in Via Ulpiano. Purtroppo non ho fatto in tempo ed il mio cane ne ha mangiato un pezzetto. Per fortuna sta bene, sono corsa dal veterinario che ha mandato ad analizzare la polpetta per capire se fosse effettivamente avvelenata o meno. Anche se c’è il sospetto, quindi nessuna certezza, mi sento di segnalare comunque la cosa di modo che tutti possano stare attenti. Purtroppo temo che il mio sospetto sia reale, reputo alquanto anomalo trovare una polpetta ben fatta nel bel mezzo di un marciapiede ed inoltre, nei giorni scorsi, ne sono state trovate altre in un parco della zona.

Detto questo, vorrei anche spendere due parole a questi fenomeni: prima di tutto ho piacere per voi che abbiate così tanto tempo da perdere per assemblare delle polpette e spargerle per strade e parchi. Secondo di tutto, mi piacerebbe altresì sapere che trauma psicologico avete subito, perché ritengo sia la vostra unica giustificazione. Non vi auguro mali o morte, non sono una haters o un leone da tastiera. Niente di tutto ciò. Vi auguro solo di poter provare l’amore di un cane o di un qualsiasi altro animale domestico per poter capire il dolore che si prova quando lo si vede star male o andarsene ma soprattutto, ve lo auguro per capire l’affetto e l’amore che loro stessi vi donano ogni giorno a prescindere da tutto".

Foto di repertorio