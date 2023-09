"Spaccio e danni ai mezzi in un parcheggio"

La segnalazione di un lettore

È l’ennesima volta che mi trovo la macchina parcheggiata sotto casa con tante strisciate laterali per tutta la lunghezza della macchina.. e io come altri residenti della zona ci siamo accorti di un strano giro di persone che è evidente che spacciano e fanno uso di stupefacenti, e a un certo punto si vede che si divertono a danneggiare le macchine parcheggiate. Già mi era capitato di vedere dei soggetti che lanciavano sassi in direzione delle macchine. Chiedo e spero che qualcuno intervenga per fermare questo degrado e che si attivino il prima possibile a mettere delle telecamere. sicuramente non basta il passaggio delle forze del ordine che ogni tanto ho visto che si fermavano proprio li nei parcheggi, ma non appena si allontanavano la situazione torna quella di prima.