Spalletti e i giocatori della nazionale? La lezione di Ninetto, di Zanetti e dell’Edelweiss

"Un giornalista del più importante quotidiano sportivo italiano ha commentato nel modo più appropriato la sconfitta dell’Italia nella partita di calcio contro la Svizzera durante i campionati europei in corso. “Senza gioco, senza carattere, senza un’idea, senza un lampo. Senza onore. Senza scuse”. Un capolavoro di sintesi e di verità. E che delusione non tanto per il risultato, ma soprattutto perché l’allenatore e i giocatori si sono comportati come se la partita non li riguardasse.

Nella prima serata di domenica 23 giugno, dopo l’inizio del secondo tempo, quando è diventato evidente che non c’erano più speranze di riscatto, mi è venuto in mente un modo ben diverso di stare in campo rispetto a questa prestazione “azzurra”, indecente sotto ogni punto di vista, tranne che per l’impegno e le scuse del portiere Donnarumma. Ho pensato alle parole che diceva nello spogliatoio a noi ragazzini, fin dai primi allenamenti dei giovanissimi dell’Edelweiss, Domenico Caldironi, meglio conosciuto come Ninetto.

“Vi chiedo solo di vincere la Coppa Disciplina, quella del rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Ma impegnatevi a fondo per la maglia che portate”. Seguendo questi dettami, fra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 abbiamo vinto quasi tutti i tornei dei giovanissimi e della lega giovanile, divertendoci e assimilando i valori che dovrebbero contare nella vita. Anche in coloro che -come me- hanno fatto altre scelte d’impegno dopo i diciotto anni, il “laboratorio formativo” dell’oratorio Salesiano di San Luigi, di Ninetto e dell’Edelweiss è rimasto sempre aperto sul piano valoriale. E, come ci siamo detti in questi giorni con Franco Laghi, compagno di quella squadra e ingegnere chimico che , dopo aver girato il mondo, vive da anni negli Stati Uniti, il nostro capitano Vittorio Zanetti, tragicamente morto il 29 gennaio 2019, resterà nella memoria di noi compagni dell’Edelweiss e di tanti forlivesi e cesenati, non solo per i “piedi buoni” e le belle giocate, ma per la sua dedizione alla squadra, un esempio luminoso dello spirito con cui si dovrebbe praticare lo sport".

Pierantonio Zavatti