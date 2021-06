Spazzatura lungo i muri

Recita la segnalazione:

Segnalo questa situazione di maleducazione e degrado che si ripete continuamente. Alea passa pulisce ed i cafoni dopo pochi giorni tornano. Qua siamo tra Viale Salinatore e via Marco Antonio Mambelli, in centro. Chiedo alle autorità oppure a chi di dovere di iniziare a mettere qualche telecamera (se possibile) in queste due vie. Si sentono cattivi odori a distanza di metri: ci sono rifiuti di umido avariato da giorni ,materassi, mobili e cianfrusaglie varie.