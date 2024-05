"Sporcizia, bottiglie e cocci nel parco del campus: se ne rovina l'immagine"

Recita la segnalazione

Scrivo per segnalare una situazione di degrado all'interno del campus di Forlì in quanto cittadina e studentessa. Vorrei segnalare la presenza costante sporcizia nel prato e nelle aree del campus, soprattutto vicino al DIT, dipartimento di traduzione e interpretazione. Ho spesso notato non solo i soliti rifiuti abbandonati, come mozziconi di sigaretta e cartacce, ma anche bottiglie di superalcolici (integre o distrutte), lattine di birra e contenitori vari. Questi rifiuti possono risultare pericolosi in quando taglienti e appuntiti non solo per le persone che frequentano il parco del campus, ma anche per gli animali, data la vicinanza al parco della Resistenza e il grande numero di cani portati a spasso qui. Inoltre, vorrei sottolineare che i rifiuti contribuiscono a danneggiare l'immagine del campus, specialmente durante eventi internazionali come quello previsto questa settimana in collaborazione con il Parlamento Europeo.