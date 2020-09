Scuola, una cittadina: "Spostate cinque prime classi anche alla Caterina Sforza"

Scrive Raffaella nella sua segnalazione: "Salve, in merito al vostro articolo sulle classi di 2 scuole di Forlì spostate in altra sede, vorrei segnalare che anche la scuola media "Caterina Sforza" ha spostato 5 classi prime (con un preavviso ai genitori di 9 giorni prima dell'inizio della scuola) dalla sede di via Borghetto Academia alla scuola elementare "Diego Fabbri" di via Giorgina Saffi. In questo caso non sono state attivate navette gratuite, ma è stato proposto un servizio privato a carico delle famiglie, che si sono dovute anche attrezzare di permesso per la zona ZTL (al costo di 15€ per il solo ingresso e di 25 se si richiede il parcheggio)."