Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo mesi e mesi di richiesta stallo del parcheggio disabili adiacente alla mia abitazione in via Carlo Piancastelli, accade che vengono ad installare il cartello, ma non le apposite strisce gialle. Quindi é come se il parcheggio non esiste, dato che la gente giustamente ci parcheggia non vedendo le strisce apposite. Sono molto delusa dalla gestione e i tempi di questa pratica".