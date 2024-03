"Start Romagna, corse saltate di continuo: a questo punto meglio chiuderla e mettere un altro gestore"

Recita la segnalazione

Nonostante le numerose segnalazioni effettuate, Start Romagna continua a saltare le corse dei bus quotidianamente. Premetto che abito a Forlì e non a Roma e uscendo dal lavoro alle 13.45 ci ho messo un'ora per arrivare da Viale Vittorio Veneto in Via Monari. La ragazza che era alla fermata ad aspettare il bus ( linea 4 direzione Ronco) insieme a me mi ha detto che è stata saltata la corsa delle 13.38. Aggiungo che è stata saltata anche la corsa delle 13.53. È un servizio che peggiora di giorno in giorno e mi chiedo se un'azienda al servizio del pubblico cittadino che paga regolarmente un abbonamento mensile, possa comportarsi così. Se non sono in grado di garantire un servizio pubblico chiudete baracca, e lasciate il posto a chi ha voglia di far sì che il servizio di trasporto pubblico funzioni regolarmente senza queste continue interruzioni, che mi stanno facendo perdere appuntamenti importanti ( dentista) presi da tempo e disdetti a causa delle loro problematiche interne delle quali non devo risponderne io. Io non devo e non voglio pagare le conseguenze della loro cattiva gestione del servizio di trasporto pubblico di Forlì.