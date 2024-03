"Start Romagna, corse saltate o troppo piene: o il bus non passa o se passa non fa neanche salire gli studenti"

Scrive il cittadino:

Ho appena letto la segnalazione "Start Romagna, corse saltate di continuo: a questo punto meglio chiuderla e mettere un altro gestore" e non posso che essere d'accordo: ogni mattina le corse del 3 da Vecchiazzano verso le scuole di Viale della Libertà sono totalmente aleatorie, in orario prescolastico (mi riferisco nel dettaglio alla corsa che alle 7.29 dovrebbe transitare per la fermata 'Partigiano', o alla successiva delle 7.44, mi pare...), tanto che mia figlia (dotata di abbonamento annuale) non sa mai se l'autobus passerà, non passerà o altro. Sul sito Start Romagna le corse son spesso indicate come 'non garantite', il che equivale a dire "non saranno effettuate" nella maggior parte dei casi. Alla fermata, la seconda dopo il capolinea di Vecchiazzano, a volte il ritardo è di quasi 10 minuti. Sempre più spesso devo accompagnarla a scuola io in auto, tenendo conto dell'autobus che non passa, o passa in ritardo, o passa così pieno di passeggeri da non poterne caricare ulteriori. Quando la Rotonda del Fico fu chiusa per i lavori della nuova tangenziale, iniziò il delirio fatto di fermate del 2 sostitutivo saltate da parte di autisti che facevano il segno di 'no' a mia figlia, lasciata molte volte a terra. Logicamente le segnalazioni a Start Romagna non hanno sortito effetto alcuno.