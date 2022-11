"Disservizi sulla linea 2 di Start Romagna: continuano a saltare le corse"

Recita la segnalazione:

Segnalo i numerosi e continui disservizi che avvengono giornalmente sulla linea 2 Vecchiazzano-Ospedale Pierantoni. La situazione sta diventando veramente insostenibile in quanto puntualmente in orari di uscita dal lavoro e dalle scuole, gli autobus saltano le corse senza dare nessun tipo di informazione agli abbonati. Inoltre se chiediamo all'autista della corsa successiva il perchè della mancata corsa precedente, la risposta a mio parere assurda, è quella di fare segnalazione all'ufficio competente in quanto i colleghi sono ammalati e c'è carenza di personale. Oltre al danno anche la beffa. Dove andremo a finire, pur pagando degli abbonamenti annuali e non potendo usufruire dei servizi ?