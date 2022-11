Recita la segnalazione

Ormai è diventata una certezza il fatto che non vengono rispettati gli orari delle linee 5A viale Risorgimento ore 14.11. Oggi 15/11 non sono passati addirittura due bus, la situazione è molto grave ci sono continui disservizi con la gente disperata che perde le coincidenze o vede saltati visite e appuntamenti ...non si tratta di casi isolati