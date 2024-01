"Ancora problemi con il servizio autobus: tra corse assenti, anticipate e ritardi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Scrivo a Forlìtoday per presentare per l'ennesima volta il problema degli autobus. Ritardi da trenta minuti, corse assenti completamente e autisti che passano in anticipo alle fermate imposte. Non si può andare avanti così perché se esiste questo servizio e poi alla fine non funziona, perché dovrei pagare? A volte viene segnato un orario nel display per poi farlo scomparire del tutto. Solo prese in giro di continuo. La gente perde degli appuntamenti importanti".