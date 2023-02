"Strada dissestata percorsa dal pulmino dei bambini"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Vorrei segnalare una strada che utilizza il pulmino dei bambini pericolosa in condizioni molto precarie. Il comune è stato informato di ciò e si sono limitati a chiudere i buchi. Il comune di Bertinoro spende soldi per rifare la piazza di Fratta Terme, togliendo posti al parcheggio, ma lascia una strada in condizioni bruttissime e pericolosa per il passaggio del pulmino, mettendo a rischio la vita dei minori. Le foto non sono molto chiare e non rendono molto la condizione reale".

Manuela