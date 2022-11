"Strada pericolosa e danni alle vetture"

Riceviamo e pubblichiamo: "Abito in via Castel Latino. Segnalo che nel tratto di strada che va dalla rotonda che collega la suddetta via con via Tomba sino all'intersezione con via del Tesoro le auto vanno a velocità elevatissima. La strada è sovente percorsa anche da camion ed altri veicoli commerciali di grande mole. Sia a me che a miei vicini è capitato di trovarsi gli specchietti della propria auto rotti dall'urto con auto di passaggio in movimento. Servirebbero assolutamente dei dossi artificiali.

Inoltre la strada è danneggiata e dissestata in diversi punti. Ci sono problemi con le tubature e almeno una volta ogni 3 settimane ci troviamo senz'acqua per ore. Il Comune, dato che apre cantierini ovunque, potrebbe almeno mettere un paio di dossi prima che qualche ciclista, qualche runner, qualche bambino o semplicemente una qualunque persona che tenta di uscire dalla propria auto venga investita? Sarebbe sicuramente gradito da tutti i residenti. Grazie".