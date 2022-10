Riceviamo e pubblichiamo: "Nonostante per tutta l'estate via Decio Raggi sia stata chiusa per lavori nell'asfalto, oggi presenta ancora molte buche e diversi dossi lungo tutta la via. Questi risultano pericolosi per i ciclisti e i monopattini che colpendo le buche sono a rischio di rovinare le sospensioni della bicicletta oppure di caduta. Spero che si possa intervenire prontamente per riasfaltare la strada".