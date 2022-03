Piena di buche la strada provinciale che congiunge Predappio a Predappio Alta

Recita la segnalazione

Ho atteso molto prima di inviare questa segnalazione perchè il comune di Predappio aveva comunicato che la strada sarebbe stata, al termine di lavori programmati, riasfaltata. Siamo ormai ad aprile 2022, i lavori di cui si parlava sono finiti e in parte ricominciati, ma la strada è impraticabile. E' importante evidenziare che è impraticabile anche con le auto, ma diventa estremamente pericolosa per chi la percorre in moto o in bici, oserei dire anche a piedi viste le buche che si sono formate. Qualche tempo fa il sindaco ringraziò perchè la Provincia di Forlì aveva asfaltato un tratto di questa strada.

Non vedo perchè però i lavori di manutenzione ordinaria non debbano essere previsti in questo tratto. I cittadini di Predappio Alta non meritano di spostarsi in sicurezza percorrendo questo tragitto? La manutenzione visto le tasse che tutti noi cittadini onesti paghiamo non dovrebbe essere pianificata e realizzata per non portare a situazioni di degrado simile? I cittadini di Predappio Alta sono cittadini poco importanti ? Mia suocera che raggiungeva Predappio in bicicletta non lo puo' piu' fare perchè le buche sono troppo pericolose. Mi piacerebbe che la Provincia intervenisse con urgenza prima che qualcuno si faccia davvero male.