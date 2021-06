Recita la segnalazione

Siccome lo scivolo per l'attraversamento pedonale non è di fronte alle strisce e le auto parcheggiano sul lato destro della strada, per carozzine e passeggini è davvero difficile farsi vedere. Sarebbe l'ideale (per i negozi che ci sono), farle 3 metri prima (sempre in via D.Raggi) fronte Via L. Gentili e via F. Basini.