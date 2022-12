"Studenti al freddo anche al Liceo Carducci: se non si è in grado di scaldarla la scuola va chiusa"

Spiega la segnalazione

Da alcuni giorni gli alunni del Liceo Scienze Umane "V. Carducci" di Forlimpopoli sono costretti a stare in classe al freddo e studiare con addosso piumino, guanti e sciarpa e anche per gli insegnanti e collaboratori è diventato difficile lavorare in queste condizioni. Mia figlia è tornata a casa tutta infreddolita. Mi chiedo: ma è normale fare lezione vestiti come per la settimana bianca? I problemi con il riscaldamento si sono verificati già da mercoledì, ma nessuna comunicazione ufficiale è arrivata ai genitori dalla Dirigenza scolastica. C'è chi ha deciso, come il sottoscritto, di tenere i figli a casa da scuola ma questa non può essere la soluzione. Non è giusto che i ragazzi perdano le lezioni. In queste condizioni e con le basse temperature di questi giorni non è concepibile tenere la scuola aperta. Dobbiamo aver cura dell'istruzione dei nostri figli ma, allo stesso modo dobbiamo aver cura della loro salute. Quello che mi chiedo come genitore è: quali sono le ragioni di quanto sta accadendo, visto che da anni si ripete puntualmente questo disagio, e tempi certi per la risoluzione del problema.