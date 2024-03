Studenti forlimpopolesi protagonisti ai campionati regionali di corsa campestre

Pubblichiamo la segnalazione: "Sono ottimi i risultati che arrivano dai campionati studenteschi di corsa campestre che si sono svolti mercoledi 28 febbraio a Piacenza per l'istituto comprensivo statale "Emilio Rosetti" di Forlimpopoli. Gli studenti guidati dai professori di educazione fisica Alessandro Orioli e Mara Cimatti hanno partecipato in qualità di vincitori delle fasi provinciali alle gare maschili e femminili della fase regionale dove erano presenti venti squadre campioni e vice campioni; cadetti e cadette si sono contraddistinti piazzandosi tutti fra i primi venti arrivati totalizzando come squadra il miglior punteggio. Spiccano fra i tanti come campioni regionali gli studenti Coladarci Giacomo, Coladarci Alessandro, Rossi Gabriele e Gjoka Samuele".