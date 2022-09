Recita la segnalazione: "Per la seconda mattina di seguito l'autobus della "Linea 5" delle 7.35 circa alla fermata Ubertina direzione polo scolastico proveniente da San Martino in Strada ha lasciato 6 ragazzi a piedi. Penso non sia accettabile visto che si tratta del servizio scolastico".

Foto di repertorio