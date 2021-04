Recita la segnalazione: "Segnalo una situazione pericolosa all'incrocio fra Largo L. Babacci e V.le Corridoni. Nonostante un divieto di svolta a sinistra presente da parecchi anni, nonostante siano state installate barriere di cemento e transenne, sono in tantissimi quelli che effettuano questa manovra, rischiando scontri con le auto che percorrono il V.le Corridoni e i ciclisti che transitano sulla pista ciclabile. Qualche giorno fa, si era formata una bella colonna di auto in attesa di inserirsi nel viale, in quanto i primi 5 automobilisti della fila aspettavano di svoltare a sinistra. Fra l'altro, con l'inaugurazione della rotonda fra i viali Due Giugno e Corridoni, questa pericolosa manovra non fa risparmiare di certo tempo a chi ha fretta. A quando qualche controllo della Municipale far cessare questa storia?"