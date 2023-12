"La situazione dello svuotamento dei cestini tra via Ca' Rossa e via Mazzatinti"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo: "Da circa un mese e più questa è la situazione dei cestini nell'area indicata. Svuotamenti inesistenti e mancate risposte concrete alle ripetute segnalazioni. Le segnalazioni a Rilfedeur ed Alea si traducono in una semplice procedura burocratica: io scrivo, loro a volte rispondono (Rilfedeur risponde sempre dicendo che ha provveduto a trasmettere a chi di dovere), ma il risultato non è certificato da nessuno. Credo che un Servizio si componga di una parte burocratica, una operativa ed un controllo con relativo feedback. Per questo servizio sembra funzionare bene la prima parte. Mi chiedo se Alea abbia una Certificazione di qualità e sono portato a credere che così non sia. Quello che sicuramente non ha è la capacità di comunicare almeno con l'utenza assumendosi anche la responsabilità delle insufficienze giustificandone le cause".