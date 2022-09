"Abitiamo a Forlì, ma con residenza in un altro comune: ingiusto non avere il bidone per i pannolini"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vi inoltro la mail che ho scritto agli assessori della famiglia e dei servizi del Comune per segnalare il problema degli svuotamenti del bidone dei pannolini di mia figlia, a cui non ho avuto alcuna risposta. "Buonasera, con la presente volevo farvi presente che la mia famiglia, domiciliata nel Comune di Forlì, ma con residenza in altro Comune, secondo le politiche di Alea, non è titolata ad avere un bidone per i pannolini di nostra figlia di 7 mesi. Secondo Alea dovremmo utilizzare il bidone del secco con un aggravio di spese annue maggiore di 500 euro. Non capisco per quale motivazione un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti deve mettere in difficoltà una famiglia che normalmente paga il servizio in questo Comune. Mi sembra ingiusto che, nonostante si parli sempre di aiutare le famiglie, non abbiamo agevolazioni ad avere un bidone per la raccolta dei pannolini e addirittura ci si addebiti tutte le spese come se avessimo altra scelta se non quella di gettarli nell’indifferenziata".