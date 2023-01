Tamponata da un'auto che si allontana senza lasciare i dati, l'appello ai testimoni

Spiega la segnalazione relativa ad un incidente senza feriti, ma con danno ai veicoli:

Ieri sera (lunedì), alle ore 17.50 in viale Roma in corrispondenza del civico 130B sono stata tamponata da un autocarro. Eravamo momentaneamente fermi in colonna e, colpita da dietro, sono stata sbalzata in avanti tamponando a mia volta l’auto davanti a me. Ci ho messo qualche secondo per realizzare l'accaduto, perchè impaurita. Io e e l’auto davanti a me ci siamo accostati per constatare i danni, convinta che anche quello dietro di me stesse facendo lo stesso, invece ha approfittato della ripartenza del flusso delle macchine per allontanarsi, senza dare i suoi dati. Ho fatto la segnalazione alla Polizia Locale (che si avvarra delle telecamere che sorvegliano la via Emilia, ndr). Si tratta di un furgone bianco o chiaro, un veicolo commerciale tipo quelli normalmente in uso ai corrieri o artigiani. Chiedo ai testimoni e ai conducenti delle altre auto presenti sul posto di segnalare eventuali dati in loro possesso (eventuali insegne sul furgone, modello, targa etc) alla Polizia Locale di Forlì per favorire la ricerca del veicolo che si è allontanato.