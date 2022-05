"Code in tangenziale, un vero disastro"

Recita la segnalazione

Una tangenziale fatta male perché tutte le mattine, venendo da Grisignano per Forlì in quel tratto dove c'è la rotonda di via Monda , c'è una coda di macchine che rallenta. Una tangenziale serve per velocizzare e snellire il traffico, cosa che non è lì. Se in quel pezzo c'era il sottopasso questo problema non esisteva. E' anche un punto dove ci sono molti incidenti durante l'anno. Speriamo che il Sindaco e la sua giunta diano una svolta a un vero progetto di sicurezza e snellimento del traffico sia sul quel punto. Ma un altro punto è viale Roma, dalla rotonda verso la caserma, che la mattina dalle 07:30 alle 08:10 e dalle 16:30 alle 17:00 vede un rallentamento per via del traffico che si crea con l'ingresso e l'uscita di inizio e fine lavoro della caserma. Anche qui bisogna studiare un progetto per non avere più queste situazioni di disagio del traffico.