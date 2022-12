"Teleriscaldamento di Hera, Forlì non è tra i Comuni aderenti"

Recita la segnalazione

Sono una cittadina del comune di Forlì, stamattina contattando il gruppo Hera ho scoperto che Hera ha concesso a diversi comuni l' opportunità di usufruire di bonus teleriscaldamento che di questi tempi è una grande opportunità, ma negli elenchi dei comuni che hanno fatto richiesta per dare ai cittadini questa opportunità Forlì non compare ,ora io mi chiedo come un Comune non possa stare attento a queste opportunità e come mai non metta in atto la possibilità di poter usufruirne , sollecito chi di dovere di valutare questa opportunità per i propri cittadini.