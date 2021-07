"Tempi di attesa inaccettabili per il rilascio della carta d'identità"

Recita la segnalazione: "Sono a segnalare i tempi di attesa per rinnovo-rilascio di carte d'identita' presso il Comune di Forli. Ad oggi viene fissato l'appuntamento ad 1 mese dalla telefonata per richiesta di tale appuntamento. Questo e' assolutamente inaccettabile per il cittadino considerato che viviamo nell'epoca digitale mentre questi tempi sono da anteguerra. Con la scusa del Covid ci si obbliga a prendere appuntamento (giusto!), ma poi ci sono attese non consone ai tempi in cui viviamo. E' necessario fare qualcosa perche' tale servizio (i documenti sono necessari ai cittadini) venga assolutamente snellito".