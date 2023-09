Tentano di rubare l'auto: "Ladri messi in fuga, fate attenzione"

Scrive Stefano: "Segnalo che ieri sera, poco dopo la mezzanotte, due persone hanno tentato di rubare la mia auto parcheggiata lungo via Alessandro Volta a Forlì, nei pressi della stazione. Fortunatamente sono stati messi in fuga prima che riuscissero a portarla via e sul punto è arrivata la polizia. Uno dei soggetti era in bicicletta e indossava un cappellino bianco, l’altro una felpa rossa. Fate attenzione!"