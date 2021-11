"Teppisti al centro sportivo di San Martino in Strada"

Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare la presenza continua soprattutto nelle ore notturne di teppisti all'interno del Centro Sportivo di San Marino in Strada, centro che purtroppo è sempre aperto giorno e notte nonostante provvisto di cancelli. Schiamazzi notturni ed atti di vandalismo sono all'ordine del giorno, chiedo gentilmente alle forze dell'ordine di intervenire, soprattutto quando chiamate dai cittadini! Ai gestori del Centro sportivo vorrei chiedere di attivarsi e procedere alla chiusura dei cancelli nelle ore serali ed eventualmente coinvolgere anche il Comitato di Quartiere per risolvere questo problema, la situazione a San Martino in Strada e' veramente difficile! Grazie.