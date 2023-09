"Terreno abbandonato e trascurato a Pieveacquedotto. Tra l'erba alta bisce e rifiuti"

Gallery





Recita la segnalazione: "Davanti alla mia abitazione, un condominio a Pieveacquedotto in via Ravegnana nei pressi del casello autostradale, c'è un terreno che appartiene a delle società private che si trova in uno stato di abbandono totale, con erba alta più di due metri. Da oltre un anno non è stato effettuato nessun taglio dell'erba e manutenzione in generale. Nonostante solleciti da parte dell'amministratore, segnalazioni all'Ausl, e un principio d'incendio a ridosso del nostro stabile dove sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, non è stato ripulito. Oltre al pericolo incendio, c'è anche sporcizia visto che spesso vengono buttati rifiuti in.mezzo all'erba. Per non parlare di bisce e zanzare".