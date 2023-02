La segnalazione di un lettore:

Invio questa foto per mostrare il torrione dell'acquedotto in zona Foro Boario. La torre ha la luce di segnalamento rossa in condizioni non funzionanti, ed è in questo stato da almeno 5 mesi. Ho già provveduto a segnalarlo anche a Municipale e pompieri, ma c btengo a segnalarlo a tutti, affinché avvenga la messa in sicurezza della zona aerea cittadina.

Michele M.