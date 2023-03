"Via Emilia chiusa per il trasporto eccezionale di una barca, non si può fare in altri orari?"

Via Emilia per Forlí · Forlì

Via Emilia per Forlí · Forlì

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recita la segnalazione: "E' veramente indecente che la via Emilia dalle 20:45 alle 21:30 circa da Forlì a Cesena viene chiusa per far passare le barche con il trasporto eccezionale. E' la strada principale e a quell’ora le persone vogliono tornare a casa da lavoro. Invece rimangono bloccate per 20 minuti per questi transiti. Ormai ho perso il conto delle volte che è successo. Cosa gli costerà mai farlo due ore più tardi quando sicuramente per la strada c’è meno traffico".