"Grosso tronco caduto in via Della Resistenza: poteva far male, servono interventi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Martedì pomeriggio è caduto un tronco molto grosso in mezzo alla strada in via Della Resistenza, in una zona dove spesso passeggiano o giocano bambini. Se avesse colpito qualcuno in testa sarebbe sicuramente andato al creatore o se avesse colpito una macchina avrebbe fatto gravi danni. Mi sembra che la zona dei pini (via don Minzoni, via Gobetti, via della resistenza, via Amendola) siano lasciate completamente andare tra tronchi che cadono, radici che hanno innalzato di parecchi centimetri il manto stradale, facendo buche notevoli che ovviamente nessuno negli anni è passato a chiudere. Aspettiamo pure che si faccia male qualcuno".