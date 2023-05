"Troppi cicloamatori senza casco. Nel 2018 in un incidente mi ha salvato la vita"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sto asssistendo ad un incremento di cicloamatori che pedalano senza casco. Ne vedo sempre di più in giro e non capisco perché. In bici il 90% del nostro corpo in volume (e parlo da ciclista che nel 2018 ha subito un incidente grave) è esposto agli infortuni più o meno gravi. Se guardiamo però alla percentuale per importanza direi che la nostra testa vale almeno il 70%, eppure ci sono persone che non la proteggono. Forse perché la reputano meno importante di altre parti del corpo o perché davvero dentro non c'è nulla da proteggere. Nel 2018 io stesso sono stato vittima di un incidente stradale e fortunatamente l'ortopedia del Pierantoni mi ha consentito di tornare ad una normalità, ma il casco che avevo mi ha salvato la vita. Quindi che queste parole siano di monito a coloro che decidono di uscire in bici senza casco".