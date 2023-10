Riceviamo e pubblichiamo: "In piazzale della Vittoria, si aggirava stamattina sulle 9,15 un cagnolino arancione basso come nella foto (chiedo scusa, ma non so le razze e non siamo riusciti a fare la foto). Il cane era spaventato, non si faceva avvicinare ed è senza collare. Sono stati avvisati i vigli e il canile".