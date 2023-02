"Trovato il parcheggio, iniziano i problemi al parchimetro"

La segnalazione:

Vorrei sapere a chi ci si deve rivolgere per risolvere il problema. Da tempo il parchimetro di via Orselli va e non va, appare la scritta "orario di pagamento vietato", quella abilitata in sua sostituzione è quella di piazza Ordelaffi, dove però da qualche giorno è spuntato un cartello scritto a penna in cui si dice che il pagamento può essere effettuato solo con carta di credito o bancomat. Come si può pagare il parcheggio se non si è tutti in condizione di poterlo fare? La macchinetta è predisposta per accettare le monete e deve funzionare, non è giusto che si possa pagare solo con carta.