Attenzione alla truffa dello specchietto: segnalato un tentativo sulla via Emilia a Forlì

Nuovo episodio della ormai tristemente nota "truffa dello specchietto", che già altre volte ha interessato il territorio forlivese. "Sabato 4 marzo - segnala una cittadina a Forlitoday - mia mamma è stata oggetto di tentata truffa col classico metodo dello specchietto. Passando sulla Via Emilia, all’altezza di via Costiera in direzione Forlì c’era un’auto ferma. Dopo il classico rumore di un sassolino contro l’auto mia mamma ha proseguito perché era ben sicura di non aver toccato l’auto, che l’ha seguita fino in via Montaspro".

"Qui il conducente - continua la segnalante - ha cominciato a suonare col clacson e mia mamma a quel punto si è fermata. L’uomo, un italiano circa quarantenne, con fare prepotente pretendeva 110 euro. Per fortuna mia mamma non si è fatta intimidire, nonostante i modi bruschi dell’uomo, e ha preteso di chiamare la Polizia Locale. Ovviamente l’uomo si è dileguato a gran velocità senza che mia mamma, un po’ scossa, potesse prendere la targa"