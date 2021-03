Recita la segnalazione di Sara: "Ennesima vergogna; tutto praticamente aperto, eccetto le scuole (per altro anche quelle dell’obbligo). I nostri figli a casa, abbandonati da tutto e tutti, visto che i genitori devono recarsi al lavoro, considerando che ancora non si sa nulla di eventuali permessi o congedi. Lo schifo più assoluto. Un paese che retrocede di 100 anni costringendo le madri a scegliere fra lavoro (per chi ancora ce l’ha) e famiglia; indovinate un po’ con che risultato. Elemosinare lo Smart, mettersi in ferie, discutere con capi e colleghi perché ancora una volta delle famiglie se ne sono disinteressati tutti.

"Mi trovo con due figli alla primaria ed una all’infanzia e per legge non ho diritto a nulla, i datori di lavoro gestiscono lo Smart working in modo discrezionale e bisogna sperare nella benevolenza e pietà dei propri superiori, come se chieder di lavorare fosse fare la questua. Una vergogna, una disperazione senza fine. Firmato una mamma, moglie, donna lavoratrice (anche se non so ancora per quanto)"