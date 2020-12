Uffici della motorizzazione di Forlì inavvicinabili

Segnalo un macroscopico disservizio che la motororizzazione di Forlì sta facendo vivere a chi ha disogno di sostenere esami per la patente, rinnovi della patente o duplicati della patente di guida perchè smarriti o rubati. Non dico giorni ma mesi per poter presentare dei figli, se ci si presenta ai loro uffici non ti fanno entrare e dentro il più delle volte non c'è nessuno, provate ad aver bisogno di un loro servizio e entrerete in una sorta di muro di gomma, rimbalzati ed ignorati, trinceandosi dietro al problema covid stanno palesemente mettendo in difficoltà il cittadino . un cordiale saluto da un cittadino che ha ,dopo essere passato dagli uffuci della motorizzazione. Ho ricevuto oggi 28/12/2020 una risposta dove leggo che mi dovrò presentare agli sportelli con tutti i fogli complilati e marche da bollo alla mano il giorno 25 Marzo 2021, ho la possibilità di rivolgermi ad una agenzia di pratiche auto per fare prima, sono molto disgustato da tale disservizio.

Alex Ricci