"Ufficio Passaporto, attese troppo lunghe"

Recita la segnalazione

Sono una cittadina del Comune di Forlì, dovendo recarmi in ottobre all'estero e scadendo il mio passaporto a febbraio 2024, ho prenotato un appuntamento per tempo, venti giorni fa. Mi è stato dato come primo appuntamento, il 10 novembre 2023. 7 mesi per rinnovare un passaporto la cui scadenza è quasi tra un anno credo sia inaccettabile. Ho mandato una mail alla questura, Ufficio Passaporti, e mi è stato risposto che non può essere anticipato in alcun modo l'appuntamento, ma che devo approfittare, quando si presenteranno, delle aperture straordinarie. Un ufficio che resta aperto solo 3 ore al giorno al pubblico, ripeto 3 ore al giorno, che risponde a un cittadino di servirsi delle aperture straordinarie, ha già fallito. Qual è quel servizio pubblico che può permettersi di tenere aperto un ufficio per il pubblico per sole tre ore al giorno? Faccio Inoltre presente che, ogni qualvolta passo davanti all'ufficio Passaporti, e mi capita spesso, trovo la sala inesorabilmente vuota. È avvilente per un comune che si fregia di essere al servizio del cittadino, ricevere un trattamento di questo tipo, soprattutto se un cittadino si è mosso ampiamente per tempo rispetto alla scadenza del documento.

Elisa Silvani